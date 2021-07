Un altro incidente sul lavoro in Lombardia: meccanico muore mentre ripara mezzo pesante Un meccanico di 68 anni è morto mentre stava lavorando. L’incidente si è verificato nella ditta Eurocar di Peschiera Borromeo (Milano) che si occupa prevalentemente di riparare autoarticolati e mezzi pesanti. Secondo una prima ipotesi, sembrerebbe essere rimasto schiacciato da un mezzo pesante.

A cura di Ilaria Quattrone

Un altro incidente sul lavoro in Lombardia. Oggi pomeriggio, mercoledì 14 luglio, in un'officina di Peschiera Borromeo (Milano) un uomo di 68 anni è morto mentre – secondo una prima ricostruzione – stava riparando un mezzo pesante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare: i medici infatti non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L'uomo lavorava per la ditta Eurocar

Il 68enne, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", lavorava all'interno dell'azienda Eurocar. La ditta si occupa prettamente di riparazione di camion e autoarticolati. L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato attorno alle 14.10: in via della Bellaria numero 1 sono stati inviati un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero. Oltre al personale medico sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Procura. Gli inquirenti cercheranno di capire se sono state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza.

Leffe, morto operaio in un'azienda di materie plastiche

L'ultimo incidente si è verificato il 4 giugno a Leffe, in provincia di Bergamo. Un uomo di 59 anni ha perso la vita mentre lavorava nella sua azienda di materie plastiche. L'operaio ha riportato, stando a quanto era stato riportato da Areu, uno schiacciamento al torace che si era rivelato fatale. Anche in questo caso, nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'operaio infatti è morto sul colpo. Anche in questo caso erano stati svolti tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.