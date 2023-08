Un altro caso sospetto di febbre Dengue nel Bresciano: è una donna rientrata dall’estero Dopo i casi di Monza e del Lodigiano, Ats Lombardia ha segnalato un caso di febbre Dengue anche nel territorio di Manerba del Garda (Brescia): si tratta di una donna di rientro da una vacanza all’estero. Al via il provvedimento urgente di disinfestazione nella zona.

Un altro caso sospetto di febbre Dengue in Lombardia. Dopo i casi di Monza e del Lodigiano, Ats Lombardia ha segnalato un caso sospetto anche nel territorio di Manerba del Garda (Brescia): si tratta di una donna di rientro da una vacanza all'estero.

Via alla disinfestazione eccezionale dell'area

Al via così, come da prassi in questi casi, il provvedimento urgente di disinfestazione nella zona. Il sindaco, dopo la comunicazione di Ats, ha inoltre invitato la popolazione a mettere in atto per quanto possibile comportamenti utili ad evitare punture di zanzare, principale vettore del contagio. Ricorrendo ad esempio a misure di protezioni individuali, tra abbigliamento coprente e repellenti, e cercando di evitare il più possibile i ristagni d'acqua in case, giardini, persino cimiteri cittadini.

Cos'è la febbre Dengue e come si trasmette

La febbre Dengue è una malattia virale causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4), ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.