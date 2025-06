video suggerito

Un 38enne accoltellato per strada a Solaro: è grave I soccorritori hanno trasportato d’urgenza il ferito, un cittadino di nazionalità marocchina, all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato per strada a Solaro, comune di 14mila abitanti a nord di Milano. Le sue condizioni di salute sono gravi. Stando a quanto si apprende, l'aggressione è avvenuta in via San Giovanni Bosco, dove sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Rho e i sanitari del 118. I soccorritori hanno trasportato d'urgenza il ferito, un cittadino di nazionalità marocchina, all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, il 38enne sarebbe stato accoltellato con un solo fendente. I carabinieri stanno tuttora indagando per ricostruire la dinamica e per rintracciare l'autore dell'aggressione.