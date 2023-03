Ufficio del PM chiuso a tempo indeterminato, la garante delle vittime di reato: “Compromessi i nostri diritti” “È indispensabile sensibilizzare con urgenza il Ministero competente”. Elisabetta Aldrovandi, Garante di Regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato, interviene su caso della segreteria del sostituto procuratore di Milano chiusa a tempo indeterminato per mancanza di personale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dopo la notizia, pubblicata da Fanpage.it, che la segreteria di un Pubblico Ministero di Milano risponde alle mail in ingresso con una comunicazione ufficiale in cui dichiara che l'ufficio è "chiuso a tempo indeterminato per trasferimento dell’assistente ad altro ufficio", interviene anche la Garante di Regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato, Elisabetta Aldrovandi. La totale chiusura di un tale ufficio giudiziario impedisce, infatti, anche alle vittime (oltre che agli imputati) che si sono costituite parte civile di seguire l'avanzamento dei processi, per il tramite dei loro avvocati.

Il commento della Garante

"Si tratta di una comunicazione che ben testimonia la condizione di profonda crisi in cui si trova la giustizia italiana, se è sufficiente il trasferimento di un assistente per bloccare le comunicazioni dell'intero ufficio di un Pubblico Ministero", spiega la Garante di Regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato.

"I diritti degli imputati e delle parti civili – continua Elisabetta Aldrovandi, che è a sua volta avvocato – ne vengono così ingiustamente pregiudicati, e ritengo che sia indispensabile sensibilizzare con urgenza il Ministero competente affinché provveda a sopperire alla mancanza di personale, seppure si tratti, in questo caso, di un disagio temporaneo". Temporaneo ma, stando allo stesso testo della mail, "a tempo indeterminato". E quindi non si sa fino a quando resterà così.

"Vi sono diritti, come quello di accesso alla giustizia, che in uno Stato di diritto non possono essere sospesi neppure per un istante. Auspico un intervento immediato che ripristini la piena efficienza dell'ufficio", conclude la garante delle vittime di reato.