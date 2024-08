video suggerito

Ucciso un uomo di 37 anni durante una rissa nella Bergamasca: fermato un aggressore, l’altro è in fuga Un uomo di 37 anni, originario dell’Ucraina, è stato ucciso ieri durante una rissa scoppia al bar di fronte casa sua a Casazza (Bergamo). Fermato il primo aggressore, l’altro è in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella tarda serata di ieri, lunedì 19 agosto, un uomo è stat ucciso a Casazza, in provincia di Bergamo. La vittima si chiamava Mykola Ivasiuk, aveva 37 anni ed era originario dell'Ucraina. Secondo le prime ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato vittima di un violento pestaggio da parte di due persone, entrambe individuate: una delle due è anche già stata e fermata, mentre l'altra si è data alla fuga. Ora i carabinieri stanno tentando di rintracciare anche il secondo aggressore e ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio.

L'omicidio a Casazza

Poco dopo le 22 di ieri una telefonata avverte il 118 che, davanti al Rosy Bar di Casazza, c'è il corpo di un uomo a terra. L'agenzia regionale di emergenza e urgenza invia immediatamente sul posto un'ambulanza della Croce blu di Lovere. Arrivati sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimare il 37enne ma ormai non c'era più nulla da fare: il personale medico non ha quindi potuto fare altro che costatarne il decesso.

Intanto sul posto è arrivata anche una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Clusone, per accertare le cause della morte: appare evidente che sia stato ucciso durante un pestaggio. I militari interrogano i presenti e si rendono subito conto che si tratta di una rissa degenerata. "Stavo tornando dalla preghiera con mio padre, ho visto un uomo a terra, con il viso coperto di sangue e un uomo accanto a lui, che mi ha detto di andarmene", avrebbe raccontato un testimone.

Leggi anche Fermato un uomo con 121 smartphone nella borsa: erano tutti stati rubati durante un festival

Anche grazie a questa descrizione, i carabinieri fermano subito un uomo, di origini italiane, ancora nei pressi del bar: sarebbe uno dei due aggressori. Dalle immagini delle telecamere si vedrebbe infatti la vittima litigare con quell'uomo e con un altro e poi ricevere una botta in testa. L'altro, probabilmente un senza fissa dimora di origini nordafricane, si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato.

Chi era la vittima

Mykola Ivasiuk, originario di Leopoli, si era trasferito in Italia, dove ora vive anche la madre e il fratello, una decina di anni fa. Qui ha svolto diversi lavori e abitava proprio di fronte al Rosy Bar. Aveva una figlia di 16 anni, che vive con la madre: non è chiaro se ancora in Ucraina o si è trasferita in Polonia. "Mykola era un ragazzo tranquillo", dice la madre a BergamoNews; "devo scoprire chi ha fatto questo a Mykola", aggiunge il fratello. Ora il corpo del 37enne si trova presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sarà effettuata l'autopsia.