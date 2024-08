video suggerito

Chiude per 30 giorni il Rosy bar di Casazza dove è morto Mykola Ivasiuk: ancora ricercato un 32enne Il ‘Rosy bar’ di Casazza (Bergamo) dovrà rimanere chiuso per 30 giorni. Lo ha deciso la Questura dopo che lo scorso 19 agosto il 37enne Mykola Ivasiuk è morto in seguito a una lite scoppiata nel locale. I carabinieri stanno ancora cercando uno dei due presunti responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Dovrà rimanere chiuso per 30 giorni il ‘Rosy Bar' di via Nazionale a Casazza (in provincia di Bergamo), il locale davanti al quale lo scorso lunedì 19 agosto ha perso la vita Mykola Ivasiuk in seguito a una rissa. Lo ha deciso la Questura bergamasca che, nel provvedimento firmato dal vicario del questore Francesca Ferraro, ha specificato che nel caso in cui si dovessero ripetere fatti criminosi si arriverà alla revoca della licenza. Nel frattempo, si attende l'interrogatorio di convalida di Mario Romeo, il 32enne arrestato con l'accusa di omicidio, e l'autopsia sul corpo del 37enne. I carabinieri della Compagnia di Clusone, invece, sono ancora sulle tracce di un secondo sospettato, in fuga da lunedì.

Le liti al ‘Rosy bar' di Casazza

Il provvedimento preso dalla Questura nei confronti del ‘Rosy bar' di Casazza entra in vigore il 23 agosto e, per 30 giorni, dovrà rimanere chiuso. Già nel 2022 erano stati posti i sigilli al locale, per 10 giorni, in seguito a vari disordini e all'abituale frequenza di pluripregiudicati. Proprio questi, infatti, una sera avevano discusso arrivando a mettersi le mani addosso. Uno di loro aveva riportato lesioni guaribili in 30 giorni.

La sera del 19 agosto, Ivasiuk è morto davanti al ‘Rosy bar'. Anche in questo caso, era scoppiata una lite degenerata in rissa. Non sono ancora noti i motivi della discussione, ma stando a quanto ricostruito pare che il 37enne ucraino sia stato prima colpito con un pugno in faccia da Romeo e poi un 32enne di origine marocchina gli avrebbe spaccato un bicchiere sulla nuca.

Gli arresti dei carabinieri e la fuga del 32enne

A chiamare i soccorsi era stato proprio Romeo: operaio di 32 anni originario di Botricello (in provincia di Catanzaro), era amico di Ivasiuk e ha atteso l'arrivo dei sanitari accanto al 37enne ormai esanime. Romeo è stato subito arrestato con l'accusa di omicidio e presto sarà interrogato dal gip Lucia Graziosi.

I carabinieri di Clusone hanno arrestato anche un 46enne bergamasco residente a Spinone con l'accusa di favoreggiamento. Questo, secondo le indagini avrebbe aiutato il 32enne marocchino a fuggire da via Nazionale la sera della morte di Ivasiuk. Il 32enne è al momento ricercato per omicidio, ma gli investigatori sono fiduciosi di poterlo rintracciare nel giro di poco tempo.