Uccise per i soldi delle vacanze: ergastolo confermato a Sergio Domenichini per l'omicidio di Carmela Fabozzi La Corte di Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Sergio Domenichini, 67 anni. Nel luglio 2022 uccise con un vaso la pensionata Carmela Fabozzi nella sua casa di Malnate (Varese): è stato incastrato dalle impronte digitali.

La Corte di Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Sergio Domenichini, 67 anni, già condannato dalla Corte d’Assise in tribunale a Varese nel processo di primo grado nel febbraio del 2024. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la 73enne Carmela Fabozzi, eliminata nel luglio del 2022 all'interno del suo appartamento di Malnate, alle porte di Varese: secondo gli inquirenti, la pensionata fu brutalmente uccisa per rapinarla dei pochi averi custoditi in casa.

Il corpo della donna fu trovato dal figlio, che andava a trovarla ogni giorno. Domenichini, invece, stato arrestato al suo ritorno dalle vacanze trascorse a Lignano Sabbiadoro, pagate proprio con il misero ricavato ottenuto dalla vendita dei preziosi ad alcuni Compro Oro della Lombardia. Era partito la sera stessa del giorno in cui è stato commesso l'omicidio, il 22 luglio, ed è tornato il 17 agosto.

Il 67enne è stato incastrato dalle impronte digitali lasciate sul pesante vaso utilizzato per neutralizzare la pensionata, si recava spesso a casa della donna: il 67enne, come emerso dall'attività di indagine, aveva conosciuto Carmela nel corso di un’esperienza come volontario in un’associazione che assiste gli anziani della zona.