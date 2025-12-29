Uccide un uomo con una mazza durante un furto in Moldavia e scappa: 40enne arrestato nel Bresciano

Gli agenti della Questura di Lodi hanno arrestato un 40enne condannato a 20 anni per omicidio. L’uomo era scappato dalla Moldavia dopo aver ucciso il padrone della casa che stava derubando.

Foto di repertorio

Un 40enne è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Lodi in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale. Si tratta di un uomo di origine moldava che era stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio, furto, furto con scasso ed evasione, ma che dopo il delitto aveva fatto perdere le sue tracce. Durante le indagini, è emerso che il 40enne aveva un documento d'identità romeno, aveva il domicilio formalmente a Lodi ma di fatto a Orzinuovi e lavorava per un'azienda di Cremona. Ora verranno avviate le procedure per l'estradizione in Moldavia.

Stando a quanto ricostruito, alcuni anni fa il 40enne era entrato in un'abitazione privata in Moldavia per compiere un furto. Una volta scoperto dal proprietario, però, si era scagliato contro di lui colpendolo ripetutamente con una mazza e uccidendolo. Dopo l'assassinio, aveva fatto perdere le sue tracce rendendosi irreperibile, mentre intanto il Tribunale lo ha condannato a 20 anni di reclusione per omicidio, furto, furto con scasso ed evasione.

Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale e, negli ultimi accertamenti, sembrava fosse domiciliato in provincia di Lodi. Iniziate le indagini, gli investigatori della squadra Mobile della Questura di Lodi hanno scoperto che, in realtà, il suo vero domicilio era a Orzinuovi, nel Bresciano, ed era formalmente assunto in un’azienda di Cremona. Il 40enne, quindi, si stava costruendo una nuova identità sfruttando un documento romeno grazie al quale era riuscito ad aggirare i vari controlli. Una volta arrestato, l'uomo è stato condotto nel carcere bresciano, in attesa del completamento delle varie procedure estradizionali.