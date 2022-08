Uccide l’amica mentre sono in vacanza in Croazia: arrestato un 30enne di Milano Un uomo di 30 anni di Milano ha ucciso l’amica di 40 mente erano in vacanza di Croazia. Subito è stato disposto l’arresto.

A cura di Giorgia Venturini

Erano in vacanza insieme in Croazia quando tra di loro è scoppiata una violenta lite finita in tragedia. Dalle prime informazioni, un uomo di 30 ani di Milano ha ucciso l'amica di 40, anche lei milanese. I fatti sono accaduti all'alba di oggi venerdì 19 luglio nel villaggio di Zacchigni a Umago: subito la notizia che si trattavano di due turisti italiani. Sul posto si è precipitata la polizia del posto e il pubblico ministero Andrea Stefekov che ha fatto scattare subito l'arresto per l'uomo.

A chiamare i soccorsi è stata la proprietaria di casa

A spiegare quanto accaduti agli agenti della Criminalpol della Questura istriana è stata la proprietaria di casa che ha affitto l'appartamento ai due italiani per qualche giorno. Ha spiegato di aver sentito a un certo punto le urla al piano di sopra: i rumori erano sempre più forti tanto che si è sentito anche il vetro frantumarsi. La signora ha così immediatamente chiamato la polizia e gli operatori sanitari: una volta sul posto per la donna non c'è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla. La proprietaria di casa ha anche spiegato di aver contatto il marito della 40enne, la donna infatti era spostata e viveva insieme al marito a Milano: l'uomo, che era ospite della signora negli anni passati, ha spiegato che potrà raggiungere la Croazia non prima di tre giorni. Si trova in Ucraina per lavoro.

In corso le indagini della polizia

Intanto ora bisognerà capire cosa sia successo. Capire prima di tutto che tipi di rapporto c'era tra la donna e il 30enne e cercare di risalire al movente di un simile gesto. Tutte informazioni che potrà rivelare il 30enne durante l'interrogatorio con la polizia di Umago.