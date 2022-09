Uccide la madre anziana in casa e poi tenta il suicidio: l’uomo ricoverato in ospedale Un uomo ha ucciso l’anziana madre e poi ha provato a togliersi la vita: è successo a Marnate, comune in provincia di Varese.

Tragedia a Marnate, comune in provincia di Varese, dove una donna di 88 anni è stata uccisa nel suo appartamento. In base alle prime informazioni, la vittima sarebbe Maria Facchinetti: ad ammazzarla sarebbe stato il figlio che poi avrebbe tentato il suicidio. L'uomo adesso si trova in ospedale dove – stando a quanto apprende Fanpage.it – non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo avrebbe provato a togliersi la vita

L'omicidio si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 23 settembre, in via Marconi. Ancora sconosciuto il movente e anche la dinamica. A un primo vaglio, sembrerebbe che la donna sia stata uccisa per soffocamento: bisognerà però attendere l'autopsia per poter avere una conferma della causa del decesso. L'uomo, subito dopo, avrebbe provato a impiccarsi.

L'allarme lanciato da un parente della vittima

L'allarme sarebbe stato lanciato da un familiare che era passato per un saluto e ha trovato i due. Al momento non si sa se il figlio dell'anziana soffrisse di depressione o altri problemi di salute. Una volta ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente carabinieri del comando provinciale di Varese e quelli di Saronno.

L'uomo è ricoverato in ospedale

I medici e i paramedici del 118 hanno constatato il decesso della donna e trasferito in ospedale il figlio – che viveva in casa con la madre – che non verserebbe in gravi condizioni. Intanto i carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e capire cosa possa essere successo: gli inquirenti poi interrogheranno il presunto responsabile per avere la sua versione dei fatti.