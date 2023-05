Uccide la cugina Stefania Rota: Ivano Perico era stato ricoverato in psichiatria prima dell’omicidio Ivano Perico, l’uomo accusato di aver ucciso la cugina Stefania Rota con un batticarne e di aver lasciato il corpo in casa per circa due mesi, era stato ricoverato nel reparto di psichiatria un mese prima l’omicidio.

A cura di Giorgia Venturini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Stefania Rota morta a Mapello ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si trova ricoverato in psichiatria Ivano Perico, l'uomo accusato di aver ucciso la cugina Stefania Rota con un batticarne e di averla lasciata in casa. Il ricovero era avvenuto un mese prima dell'omicidio ed era durato 3 o 4 giorni, come riporta Il Corriere della Sera.

Stando a quanto sostengono i legali dell'uomo, gli avvocati Stefania Battistelli e Piero Pasini, Perico sta vivendo un periodo difficile della sua vita, che dura da diversi anni. Durante gli incontri in carcere con i legali l'indagato chiede della figlia e della moglie.

Dalle indagini era emerso che i due cugini avevano un rapporto stretto. Lo aveva rivelato la stessa vittima scrivendolo sul diario: in quelle stesse pagine però si era raccomandata di stare attenta a lui. E alla fine è stato Ivano Perico a confermare l'omicidio.

Leggi anche Il cugino di Stefania Rota si rifiuta di spiegare come l'ha uccisa e fa scena muta davanti ai magistrati

L'omicidio e le bugie di Ivano Perico

L'uomo era in casa della cugina Stefania quando sarebbe scoppiata una lite. Ivano Perico, 61 anni, ha preso in mano il batticarni e avrebbe colpito la donna, uccidendola. Poi è uscito di casa: Stefania, 62 anni, è rimasta a terra morta per quasi due mesi. Era lo stesso Perico che rassicurava chi chiedeva della cugina. A tutti infatti raccontava che la vittima aveva accettato un lavoro in Liguria.

Il movente dell'omicidio

Alla base dell'omicidio ci sarebbe una questione immobiliare: i due cugini avrebbero litigato per un condono edilizio per un capannone di proprietà della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia che si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari. Se vorrà potrà raccontare nel dettaglio il movente e cosa sia successo in quella casa lo scorso 11 febbraio.