Uccide il padre a coltellate nella loro casa a Cavernago: l’omicidio dopo una litigata Un uomo di 30 anni ha ucciso il padre a coltellate nella loro casa a Cavernago, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Omicidio a Cavernago, in provincia di Bergamo, oggi venerdì 4 agosto: nel primo pomeriggio un uomo di 30 anni ha ucciso il padre 64enne a coltellate. L'allarme è scattato attorno alle 13. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno facendo tutti i rilievi del caso.

Stando alle prime informazioni, il figlio è andato a casa del padre Umberto, che vive solo dopo la separazione, e tra i due sarebbe è scoppiata una lite in casa che poi è proseguita in giardino: il 30enne al termine della discussione ha ucciso il padre. Cosa sia successo nel dettaglio e quale sia il movente è ancora al vaglio dei carabinieri e inquirenti presenti sul posto. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato un vicino di casa che si è subito preoccupato dopo aver sentito delle urla.

Sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118: per l'uomo, 64enne, purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Il figlio invece, 30enne, è stato portato in caserma: si tratta di Federico Gaibotti, il ragazzo da tempo aveva problemi di tossicodipendenza. Per il 30enne ora sono scattate le manette.

Articolo in aggiornamento