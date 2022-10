Ubriaco punta la pistola in faccia ai soccorritori del 118: scatta la denuncia Era palesemente ubriaco quando si è avvicinato ai volontari del 118 che stavano soccorrendo un vicino di casa. Un 52enne ha estratto una pistola dai pantaloni e l’ha puntata al volto di uno dei sanitari.

A cura di Fabio Pellaco

Poteva avere gravi conseguenze il gesto di un uomo di 52 anni che ha aggredito i volontari del 118 intervenuti per soccorrere un vicino di casa. Ha estratto la pistola che portava nei pantaloni e l'ha puntata verso i sanitari.

I sanitari erano intervenuti per soccorrere un vicino

Il fatto è successo nella mattinata di mercoledì 12 ottobre in uno stabile di via Federico Caudana a Cremona. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il personale medico era intervenuto per prestare soccorso a una persona che aveva manifestato dolori addominali quando il 52enne si è avvicinato ai sanitari per guardare cosa era accaduto.

I volontari gli hanno chiesto di allontanarsi per lasciare che l'intervento si potesse svolgere con calma e riservatezza. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è mostrato infastidito dalla richiesta e ha fatto vedere agli operatori il calcio della pistola che portava al fianco. Dopodiché ha estratto l'arma e l'ha puntata al volto di uno di loro. L'intervento dei colleghi ha fatto desistere l'uomo che ha riposto la pistola nei pantaloni.

Il 52enne è stato denunciato dai Carabinieri

Nel frattempo, intorno alle 10:55, con una chiamata alla centrale dei Carabinieri di Cremona è scattato l'allarme e sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari hanno bloccato l'uomo che nel mentre stava tentando di rientrare in casa.

Durante la perquisizione gli è stata trovata addosso la pistola incriminata: una replica di una Beretta calibro 9, con caricatore e dieci colpi a salve, ma priva di tappo rosso. L'arma è stata sequestrata e il 52enne è stato condotto nella caserma Santa Lucia, dove ha sede il comando provinciale. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata nei confronti di un incaricato di pubblico servizio e detenzione abusiva di arma.