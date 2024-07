Turista si sente male sulle terrazze del Duomo di Milano: il video del salvataggio Una donna ha avuto un malore mentre si trovava sulle Terrazze del Duomo di Milano: è stata salvata dai vigili del fuoco. Le immagini dello spettacolare salvataggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio, una donna ha avuto un malore sulle Terrazze del Duomo di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. La donna è stata portata in salvo e trasferita in ospedale: non è in pericolo di vita.

L'episodio si è verificato intorno alle 18 di ieri. La turista, una cittadina americana originaria di Brooklyn, si trovava in vacanza in Italia. A Milano ha deciso di salire sulle terrazze del Duomo per potersi godere il suggestivo panorama. A un certo punto ha avuto un malore e ha perso coscienza per due volte. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Per poterla aiutare però era necessario che qualcuno la portasse giù.

È intervenuto il nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco: i pompieri hanno adottato il sistema di soccorso che prevede la discesa attraverso la barella "toboga" utilizzata proprio per manovre alpine in ambito metropolitano. In questo modo sono riusciti a portare giù la donna e affidarla alle cure degli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Dopo averla stabilizzata sul posto, l'hanno trasferita in ospedale: la turista è stata ricoverata al Policlinico. Non è in pericolo di vita.