Turista filma in diretta un uomo che tenta di strapparle la collana in centro a Como Un 40enne ha strappato la collana indossata da una turista francese mentre si trovava in centro a Como lo scorso 22 agosto. L’uomo, però, è stato inquadrato nel video che la donna stava girando insieme a un connazionale, poi pubblicato da Welcome to Favelas, ed è stato arrestato poco dopo.

A cura di Enrico Spaccini

Un frame del video del tentato furto (Welcome to Favelas)

Un 40enne ha provato a rubare una collana a una turista francese che stava passeggiando per le strade del centro di Como lo scorso martedì 22 agosto. In quel momento, però, la donna, che si trovava in compagnia di un connazionale, stava registrando un video nel quale è apparso per qualche istante anche il ladro. Sentite le urla della vittima, alcune persone sedute in un locale vicino hanno allertato le forze dell'ordine che sono riuscite a rintracciare il 40enne e a recuperare la collana.

Il tentato furto in centro a Como

La coppia di turisti si trovava tra via Lambertenghi e via Diaz, nel centro storico di Como, intorno alle 14. Proprio mentre si stavano filmando con una telecamera, un uomo vestito con una maglietta gialla che si aggirava nella zona si è avvicinato a loro con passo deciso e ha strappato la collana indossata dalla donna cercando di approfittare della sua distrazione.

Il video del furto è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, e si possono vedere anche gli attimi successivi allo strappo con i due turisti che si mettono a rincorrere il ladro gridando. Le urla della donna, in particolare, sono state sentite da alcune persone che in quel momento si trovavano sedute in un'enoteca nelle vicinanze. Sono state loro, infatti, a chiamare il 112 e a dare l'allarme.

Il ladro fermato dai carabinieri

Poco dopo sono arrivate sul posto le forze dell'ordine che sono riuscite a rintracciare il ladro anche grazie alle immagini catturate dalla telecamera dei due turisti. Alla fine, la collana è tornata alla sua legittima proprietaria che aveva ancora addosso i segni dello strappo.

L'autore del tentato furto, invece, è Nayer Jendoubi, 40enne di origini tunisine senza fissa dimora. Fermato dai carabinieri, è stato processato con rito direttissimo e rimesso in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Como. A settembre ci sarà la prossima udienza a suo carico.