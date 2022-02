Turista australiano si presenta col trolley a Palazzo Reale e pretende di entrare: “È casa mia” Un turista australiano è stato identificato e allontanato oggi da Palazzo Reale perché ha preteso di entrarci dichiarando di essere il legittimo erede di casa Savoia e, dunque, di possedere l’intero edificio.

Un turista australiano di 37 anni è stato allontanato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 febbraio, da Palazzo Reale a Milano. L'uomo, arrivato davanti all'edificio con un trolley, ha preteso di potervi entrare in quanto quella era "casa sua". La vicenda, che ha dell'incredibile, ha coinvolto anche le forze dell'ordine, costrette ad intervenire per allontanare l'uomo. Sul posto, ad aiutare lo staff di Palazzo Reale, sono arrivati infatti i vigili del fuoco e una decina di agenti della polizia.

Secondo quanto raccolto, il 37enne, una volta arrivato davanti a Palazzo, ha sostenuto di essere il legittimo erede di casa Savoia e di essere dunque il proprietario dell'intero edificio. Una volta entrato e arrivato al primo piano, dove c'è l'ingresso per le mostre, ha chiesto alle guide come raggiungere Palazzo Marino, in piazza della Scala, poiché doveva comunicare di essere l'erede del Regno d'Italia. Andatosene, è tornato un'ora più tardi, verso le 14, appoggiando le sue valigie affianco alla postazione di controllo del green pass, rifiutando tutte le proposte di andarsene da parte dei dipendenti e dei vigili del fuoco che all'interno di Palazzo Reale fanno servizio antincendio. Nel mentre, ha estratto alcuni presunti documenti, che ha detto di aver inviato anche alle autorità italiane. Tutto questo, mentre altri visitatori cercavano di entrare e creando non poche difficoltà alla gestione del flusso. All'ennesimo tentativo di allontanamento andato a vuoto, il personale ha allertato la Questura che ha mandato sul posto una decina di poliziotti. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a scortarlo all'esterno. Lì è stato identificato.