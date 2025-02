Truffa internazionale di auto d’epoca: sequestrata la Ferrari che il regista Rossellini regalò a Ingrid Bergman

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

La Ferrari 375 Mm acquistata nel 1954 dal regista Roberto Rossellini del valore di 30 milioni e l'Alfa Lungo Berlinetta 8C 2900B del valore di più di 26 milioni euro. Sono due delle auto d'epoca che fanno parte del sequestro preventivo per oltre 70 milioni di euro eseguito dalla guardia di finanza di Milano.

Al sequestro hanno fatto seguito tre misure interdittive nei confronti anche di un avvocato e di un commercialista di uno studio legale internazionale. Le accuse rivolte ai professionisti sono state quelle di associazione a delinquere, corruzione, falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistemi informatici nell'inchiesta del pm Giovanni Tarzia su una presunta rete dedita ad alterare i dati su auto d'epoca.

Il sequestro ha riguardato anche cinque auto storiche, di cui tre a Principato di Monaco. Tra queste, come anticipato, la Ferrari 375 MM da oltre 30 milioni di euro regalata nel 1954 dal regista Roberto Rossellini a Ingrid Bergman e un'Alfa Lungo Berlinetta che si trova in Francia e ha un valore di oltre 26 milioni di euro, vincitrice di plurimi concorsi, immatricolata nel 1938 e sottoposta alla normativa sui beni culturali.

Secondo l'accusa, l'avvocato e il commercialista di uno studio legale internazionale, in associazione con un amministratore delegato di una società svizzera operante nel settore dell'intermediazione nella vendita di auto d'epoca e il titolare di uno Sportello Telematico dell'Automobilista, avrebbero falsificato sui registri Aci/Pra i dati di proprietà delle auto storiche o d'epoca allo scopo di evadere le imposte e le tasse doganali.

L'indagine ha consentito di individuare un'associazione per delinquere operante sul territorio milanese che sarebbe stata finalizzata a commettere corruzione, falsi in atti pubblici e accesso abusivo a sistemi informatici. Il tutto per consentire a una società caymanense, riconducibile a un collezionista, l'evasione delle imposte.