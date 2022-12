Trovato un uomo morto in un motel: da verificare se fosse solo o in compagnia È stato trovato ormai senza vita, dentro la stanza di un motel a Nord di Milano: si tratta di un uomo di 75 anni, scoperto stamattina intorno alle 9.30 nella frazione di Terrazzano di Rho.

È stato trovato ormai senza vita, dentro la stanza di un motel a Nord di Milano. Si tratta di un uomo di 75 anni, scoperto stamattina intorno alle 9.30 nella frazione di Terrazzano di Rho. Sul posto è immediatamente accorsa l'ambulanza, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Si indaga sulla dinamica: da stabilire le cause della morte (avvenuta a una prima analisi probabilmente per cause naturali) e, soprattutto se l'uomo si trovasse nel motel da solo o in compagnia di qualcuno che poi è fuggito.

Il caso nel motel alle porte di Monza

Una storia forse ben diversa, ma che richiama alla memoria il caso del 38enne trovato morto in circostanze analoghe, in una stanza di motel alle porte di Monza: il cadavere dell'uomo, di origine tunisina e residente a Paderno Dugnano, fu scoperto da solo, e identificato come deceduto per cause naturali. La donna che era con lui però, spaventata per quell'infarto improvviso, si era data alla fuga.