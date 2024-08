video suggerito

Trovato privo di coscienza accanto al suo scooter, trasferito in ospedale: si indaga su cosa sia successo Un uomo di 48 anni è stato trovato privo di coscienza accanto al suo scooter in provincia di Cremona. Si indaga su cosa possa essergli capitato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto, un uomo di 48 anni è stato trovato privo di coscienza accanto al suo scooter a Grumello Cremonese, comune che si trova nella provincia di Cremona. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18 davanti al cimitero di Grumello. Alcuni residenti lo hanno visto e hanno lanciato subito l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero.

I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale di Cremona. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona, le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione. L'uomo, che è residente proprio nel comune di Grumello, non sembrerebbe però essere in pericolo di vita. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelverde. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento, infatti, non è chiaro cosa possa aver provocato la caduta.