Trovato morto un dipendente comunale: si indaga sulle cause È stato trovato il corpo di un uomo di 47 anni ad Albizzate: si tratterebbe di un dipendente comunale.

A cura di Ilaria Quattrone

Macabra scoperta nella giornata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, ad Albizzate, comune in provincia di Varese, dove è stato trovato il cadavere di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarete e il personale medico con un'ambulanza della Croce Rossa sempre di Gallarate.

Per l'uomo non c'era nulla da fare: i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso in piazza IV Novembre per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo è un dipendente comunale

Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Prealpina", sembrerebbe trattarsi di un gesto estremo. Gli inquirenti di Varese non escludono però alcuna ipotesi e continueranno a indagare fino a quando non avranno una risposta precisa. Non sono state diffuse le generalità della vittima. Gli unici dettagli trapelati sono quelli relativi all'età e alla professione: si tratterebbe infatti di un 47enne e sarebbe un dipendente comunale di Albizzate.

Leggi anche Ragazzo di 16 anni tetraplegico trovato morto in casa: la badante pensava dormisse

Sconvolti i colleghi e gli amministratori

I colleghi del 47enne e gli amministratori, una volta appreso quanto accaduto, sono rimasti particolarmente sconvolti da questa vicenda dai contorni ancora poco chiari. Non appena sarà svolta l'autopsia e tutti gli accertamenti del caso si potrà avere un quadro più preciso e la salma potrà essere restituita ai familiari per un ultimo saluto. In particolare modo, nel caso in cui dovesse essere confermata l'ipotesi del gesto volontario, si cercherà di capire quale fosse il contesto di fragilità in cui potrebbe aver vissuto la vittima.