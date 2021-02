in foto: Alberto B., l’uomo trovato morto a La Valletta Brianza

Ore di angoscia, e poi purtroppo il macabro ritrovamento. Alberto B., 46enne che risultava scomparso dal pomeriggio di ieri, giovedì 11 febbraio, a La Valletta Brianza, piccolo comune che si trova in provincia di Lecco, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, venerdì 12 febbraio. A comunicare la notizia è stata la prefettura di Lecco, la stessa che ieri aveva diramato un avviso sulla sua pagina Facebook per comunicare la "scomparsa allarmante" dell'uomo: "Purtroppo il signor Alberto B. è stato ritrovato privo di vita", sono state le poche parole che hanno gettato nello sconforto il paese.

L'uomo si era allontanato da casa nel pomeriggio di ieri

Di Alberto si erano perse le tracce dal primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 febbraio. Attorno alle ore 14 si era allontanato dalla sua abitazione, indossando pantaloni tecnici da montagna e una maglia neri, un gilet smanicato e scarponi da montagna. Non è chiaro se volesse fare un'escursione, una passeggiata o altro: di sicuro il suo cellulare aveva agganciato per l'ultima volta una cella in località Scagnello, nel comune di Calco.

Il corpo senza vita trovato questa mattina

Ed è lì che ieri si sono concentrate le ricerche dell'uomo, dopo che era stato lanciato l'allarme per la sua scomparsa e la prefettura aveva diffuso una foto e la descrizione dell'uomo: alto un metro e 70, 70 chili di peso, con capelli rasati a zero e occhi castani. Per tutta la giornata di ieri i soccorritori hanno cercato Alberto, con la speranza di ritrovarlo in vita. Le ricerche si sono interrotte col buio e sono poi riprese nella mattinata di oggi, quando purtroppo è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo. Non sono ancora state comunicate le esatte circostanze del decesso.