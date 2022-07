Trovato morto l’uomo di 41 anni dato per disperso in Valdidentro È stato trovato morto l’uomo di 41 anni dato per disperso ieri sera in Valdidentro.

È stato trovato morto l'uomo di 41 anni dato per disperso da ieri, giovedì 28 luglio, in Valdidentro. La vittima, originaria di Erba, nel Comasco, era uscita in cerca di funghi senza fare più ritorno. L'allarme era scattato in serata quando il 41enne era diventato non rintracciabile. Il suo corpo è stato trovato non distante dall'auto con cui era uscito.

Trovato morto il 41enne scomparso ieri in Valdidentro

Per trovarlo, sono state attivate le squadre dei tecnici del Soccorso alpino, della Stazione di Bormio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. In totale, circa una quarantina di persone hanno cercato l'uomo per tutta la notte. Poi, purtroppo, in mattinata, la tragica scoperta del suo cadavere che è arrivata subito dopo il ritrovamento della sua auto. Riverso a terra, gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo senza poter fare nulla. I militari stanno indagando sull'accaduto. Secondo le primissime informazioni filtrate, l'uomo sarebbe stato colto da un malore.

