Trovato morto in casa, la moglie non si è accorta di nulla: indagano i carabinieri Un anziano di 82 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di via Verdi a Pieve Emanuele la mattina del 2 gennaio: la moglie che era in casa con lui non si è accorto di nulla.

A cura di Giorgia Venturini

Nessuno si era accorto di nulla. Neppure la moglie che era in casa con lui. Un anziano di 82 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di via Verdi a Pieve Emanuele la mattina del 2 gennaio: cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. L'autopsia potrà confermare se il decesso è avvenuto a causa di un malore. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

A dare l'allarme un'amica della coppia

Stando alle prime informazioni, a lanciare l'allarme al 112 era una giovane donna vicina alla famiglia la mattina del 2 gennaio. Al momento del decesso infatti l'uomo era a letto, ma in casa non era solo: la moglie era in casa con lui, ma non si è accorta di nulla. Una volta sul posto i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Le cause del decesso

Intanto i primi accertamenti sul corpo hanno evidenziato l'assenza di segni di violenza: da qui l'ipotesi sempre più certa che l'uomo sia morto per cause naturali. I militari hanno anche escluso che la morte sia avvenuta per una fuga di monossido di carbonio. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell'unità scientifica che hanno provveduto con gli accertamenti del caso: il sopralluogo nell'appartamento ha constatato che la coppia viveva in una situazione di degrado, aiutato anche dal fatto che la coppia è anziana e non ha grandi aiuti.

Uomo trovato morto in casa dai vicini

La scorsa estate un uomo di 75 anni è stato trovato morto in casa sua a Piano di Lò, territorio in provincia di Brescia, vicino a Bione, paese della Valle Sabbia. Nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui: né gli amici e nemmeno i parenti. Per questo motivo gli stessi, preoccupati, hanno deciso di chiedere a una vicina di casa se potesse andare nella sua abitazione. E una voltav in casa la triste scoperta.