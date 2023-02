Trovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan È stato ritrovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne di origine ucraina scomparsa nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dopo un incontro con l’ex fidanzato Dumitru Stratan.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'omicidio di Yana Malayko ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono finite le ricerche, durate giorni e giorni di disperazione. È stato trovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne di origine ucraina scomparsa nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dopo un incontro con l'ex fidanzato Dumitru Stratan.

Secondo gli investigatori, il 33enne di origine moldava avrebbe ucciso la giovane e ne avrebbe trasportato fuori da casa il corpo in un grosso sacco nero, per poi disfarsene seppellendolo nelle campagne tra Lonato e Castiglione delle Stiviere.

Dove si trova il corpo di Yana Malayko

Il corpo, nascosto tra i rovi, sarebbe stato in un campo al confine tra la provincia di Mantova e quella di Brescia, poco dopo il cartello di Lonato, dietro ad una azienda florovivaista. Una zona non lontana da quella in cui è stata ritrovata, impantanata nel fango, la Mercedes di Dumitru Stratan.

Leggi anche Perché Dumitru Stratan non vuole confessare l'omicidio di Yana Malayko e impedisce di ritrovarne il corpo

L'ex fidanzato accusato di omicidio

Dumitru Stratan, intanto, si trova agli arresti dal 20 gennaio: sulla sua testa pende l'accusa dell'omicidio volontario e dell'occultamento del cadavere dell'ex fidanzata Yana. Colpevole a suoi occhi, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, di frequentare un nuovo amore.

"Dumitru diceva sempre a Yana che l'avrebbe uccisa, se l'avesse vista con un altro uomo", ha raccontato proprio il nuovo fidanzato della 23enne. “La pedinava, e le aveva chiesto se non si vergognasse ad avere un compagno diverso da lui. Non accettava la fine della relazione".

Tant'è che Dumitru avrebbe usato queste parole, per confessare l'omicidio alla sorella Cristina: "È una traditrice, ho ammazzato lei come lei ha ammazzato me". Solo alla sorella, per il momento: il 33enne finora si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

(Articolo in aggiornamento)