Trovato il corpo di un uomo in un’azienda: si indaga sulle cause Un uomo di 54 anni è stato trovato morto all’interno di un’azienda di Palazzolo sull’Oglio (Brescia): il suo decesso sarebbe avvenuto “per un evento violento”. I carabinieri stanno indagando sulle cause della morte.

Tra sabato 4 febbraio e domenica 5 i carabinieri di Chiari, comune in provincia di Brescia, hanno trovato un cadavere all'interno di un'azienda di Palazzolo sull'Oglio. Le cause del decesso sono ancora un mistero: il 54enne, così come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è morto per un "evento violento".

L'allarme alla sala operativa di Areu è arrivato alle 00.22: i medici e i paramedici del 118 sono stati inviati con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso in via Carlo Cattaneo, al civico 22. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro però che costarne il decesso. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o se siano stati trovati segni di violenza sul corpo.

Si indaga sul decesso del 54enne

Oltre loro erano presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di sicurezza. I militari, come da prassi, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: in particolare modo cercare di capire cosa possa aver causato il decesso. Tutti gli elementi raccolti saranno necessari a delineare il quadro di quella che, in ogni caso, è un terribile episodio.

Non è stata diffusa l'identità della vittima: non è quindi chiaro se si tratti di un dipendente dell'azienda in cui è stato trovato il corpo o di una persona che è entrata lì senza alcun tipo di autorizzazione. Bisognerà anche capire se il pubblico ministero di turno abbia deciso di disporre l'autopsia per chiarire la dinamica o se non l'abbia ritenuto necessario. Solo nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso.