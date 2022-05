Trovato il corpo di un uomo in strada a Vanzaghello: volto tumefatto e gambe rotte, è giallo È stato trovato il corpo di un uomo a Vanzaghello, comune alle porte di Milano: è giallo su cosa possa essere successo. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Era seminudo, senza documenti, con il volto tumefatto e le gambe rotte: è giallo sul corpo ritrovato lungo la strada statale 336 a Vanzaghello, comune alle porte di Milano, nella prima mattinata di oggi, sabato 7 maggio. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un giovane straniero. Non è chiaro se si tratti di un incidente stradale o di un omicidio. A indagare è la polizia stradale di Busto Arsizio, coordinata dalla Procura, che sta cercando di ricostruire il caso.

La pista dell'omicidio e dell'incidente

Si potrebbe trattare di un regolamento di conti: forse qualcuno potrebbe aver picchiato a sangue il ragazzo proprio per questioni legate alla droga. Nella zona – si tratta poi della via che conduce all'aeroporto di Malpensa – ci sono diverse aree verdi che sono note per essere delle zone di spaccio. Da qui, l'ipotesi che potrebbe essere stata orchestrata una spedizione punitiva. Così come non si esclude nemmeno la pista del pirata della strada: il ragazzo magari stava camminando sulla strada – per cause che poi dovranno in caso essere accertate – e qualcuno potrebbe averlo investito per poi scappare.

Non si conosce l'identità della vittima

Per il momento, si cerca di risalire all'identità della vittima: scoprire le sue generalità potrebbe aiutare a comprendere cosa possa essere successo. Presumibilmente potrebbe avere un'età compresa tra i venti e i trent'anni. L'allarme alle forze dell'ordine è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno visto il cadavere nella piazzola. Quando sono arrivati gli operatori della croce azzurra di Buscate, non c'era più nulla da fare. L'uomo era ormai già morto.