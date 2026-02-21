Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corso

Il cadavere di una donna è stato trovato nel Naviglio Martesana a Cassina de’ Pecchi (Milano). I carabinieri stanno indagando.

Nella mattinata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è stato trovato un cadavere in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per capire cosa possa aver causato il decesso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il corpo apparterebbe a una donna. Non si conosce precisamente l'età (dovrebbe avere tra i 70 e i 75 anni) né la sua identità: si sa solo che è di etnia caucasica e che indossava pantaloni di una tuta e una felpa rosa acceso tendente al fucsia. Non sono stati trovati documenti.

Il cadavere è stato rinvenuto alle 8 del mattino, nelle acque del Naviglio Martesana e precisamente all'altezza di via Goffredo Mameli, vicino alla fermata della metropolitana M2 di Cassina de' Pecchi, comune in provincia di Milano.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno recuperato il corpo mentre i paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per comprendere con precisione cosa possa aver causato la morte e quando questa sia avvenuta. Al momento sembrerebbe essere esclusa l'ipotesi di una morte violenta. I carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità, anche tramite le denunce di scomparsa. Per questo invitano chiunque possa avere informazioni a contattarli per aiutarli a darle un nome.