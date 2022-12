Trovato il cadavere di una donna nel fiume: a dare l’allarme un passante Una donna è stata trovata morta nel fiume Chiese a Vobarno, in provincia di Brescia. A chiamare il 112 è stato un passante.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragica scoperta nel primo pomeriggio di oggi giovedì 15 dicembre a Vobarno, in provincia di Brescia. Il cadavere di una donna di 80 anni è stato trovato nel fiume Chiese. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto il corpo della donna trasportato dalla corrente nella zona industriale.

Come riporta Brescia Today, subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e un'auto medica. Nulla sono serviti i tentativi per salvarle la vita: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul luogo del ritrovamento. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Salò: al momento non risultano segnalazioni di persone scomparse.