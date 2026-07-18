Trovato con un borsone con 20kg di marijuana alla stazione di Bergamo: “Devo portarla a Roma”, 20enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 20enne alla stazione di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di un borsone con 20 chili di marijuana e avrebbe detto che doveva portarla a Roma.

I 20 chili di marijuana sequestrati

Un 20enne è stato arrestato ieri sera, venerdì 17 luglio, alla stazione ferroviaria e degli autobus di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, infatti, sarebbe stato visto dai carabinieri lasciare un borsone all'interno del McDonald's della zona e sedersi su una pensilina. I militari hanno controllato il contenuto del bagaglio insieme a lui, scoprendo 20 panetti da un chilo ciascuno di marijuana. Il 20enne avrebbe poi detto che doveva portare la droga fino a Roma. Questa mattina, sabato 18 luglio, il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

I militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo stavano svolgendo un’attività di osservazione nei pressi della stazione di Bergamo, quando hanno notato il 20enne, italiano, residente a Roma e con precedenti di polizia, entrare nel vicino McDonald's con un pesante borsone nero nella serata del 17 luglio. Pochi minuti dopo, è uscito a mani vuote dirigendosi verso le pensiline degli autobus.

Insospettiti, i carabinieri lo hanno fermato e con lui hanno controllato il contenuto del borsone. Al suo interno c'erano 20 chilogrammi di marijuana suddivisi in panetti da un chilo ciascuno. In un primo momento, il 20enne avrebbe negato che fosse suo, ma poi avrebbe spiegato che era stato incaricato di trasportare la droga fino a Roma. Durante i controlli, i militari gli hanno trovato un biglietto di viaggio con destinazione la capitale.

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Il 20enne è stato, quindi, arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Tribunale di Bergamo ha già convalidato il suo arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I 20 chili di marijuana, invece, sono stati sequestrati e inviati in laboratorio per altri accertamenti.