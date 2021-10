Trovato bagaglio sospetto in stazione metro a Milano: circolazione bloccata per mezz’ora Trovato un bagaglio abbandonato alla fermata della metro di Cairoli a Milano: per mezz’ora è stata bloccata la circolazione tra le fermate San Babila e Pagano. Atm ha inviato subito dei mezzi sostituitivi per non creare disagi ai passeggeri. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, la circolazione è stata ripristinata.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato trovato un bagaglio abbandonato alla fermata della metro di Cairoli a Milano: il ritrovamento ha costretto Atm (Azienda trasporti milanesi) a chiudere la linea tra le fermate San Babila e Pagano. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine per cercare di capire se la borsa fosse pericolosa o semplicemente un viaggiatore possa averla distrattamente dimenticata. L'azienda, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto sapere di avere inviato dei mezzi sostituitivi in attesa che l'intervento possa essere concluso.

La stazione è stata evacuata

Sempre sul social, Atm ha fatto sapere che dalla fermata Duomo non è possibile cambiare con la linea M3 mentre alla stazione di Cadorna con quella M2. Tutti i treni sono stati sostituiti con dei bus che viaggiano sulla tratta Pagano e San Babila: "In alternativa – fanno sapere dall'azienda – tra Cadorna e Loreto usate anche M2". Atm ha anche invitato i passeggeri a usare il passante alla stazione Repubblica o Garibaldi. In totale sono stati inviati 21 mezzi sostituitivi e chiuse sette fermate. Il ritrovamento sarebbe avvenuto intorno alle 15 di oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre. La stazione, una volta ricevuta la notizia, è stata evacuata e sono state chiamate le forze dell'ordine.

Allarme rientrato: ripristinata la circolazione

Dopo quasi un'ora, l'allarme è rientrato. Sempre Atm, utilizzando i canali social, ha fatto sapere che le autorità avevano concluso l'intervento sul posto. La circolazione è quindi ripresa tranquillamente. Adesso è di nuovo possibile riprendere i treni che servono il centro del capoluogo meneghino.