Trovati due orologi rubati con il trucco delle specchietto: in manette un 29enne Il 29enne Walter Braidic, famoso rampollo della famiglia di nomadi slavi, è finito in manette per ricettazione: in un appartamento sono stati trovati due orologi dal valore fino a 60mila euro, più di 31mila euro e 400 grammi d’oro. Gli orologi sono stati rubati con il trucco dello specchietto in zona Lambrate.

A cura di Giorgia Venturini

Custodiva in casa tutta la refurtiva dei suoi colpi messi a segno: due orologi dal valore fino a 60mila euro, più di 31mila euro e 400 grammi d'oro. Quasi tutto ben nascosto in doppi fondi dei cassetti delle case di viale Sarca. Ora il 29enne Walter Braidic è finito in manette, con già denunce per la detenzione di armi clandestine e precedenti per rapina, furto, ricettazione, minaccia in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli orologi rubati c0n la strategia dello specchietto

L'operazione dei poliziotti del commissariato Greco-Turro è scattata lunedì 27 settembre nell'appartamento dove il 29enne vive la compagna: il ragazzo è un famoso rampollo della famiglia di nomadi slavi e frequentava spesso la casa dove è scattato il blitz. Nell'appartamento sono stati trovati diversi bracciali e collanine d'oro per un totale di 4 etti d'oro. I due orologi sono stati rubati venerdì 24 settembre a due donne a Milano. Si tratta di un Rolex da 7 mila euro e un Audemars Piguet del valore di 60 mila euro. La rapina era avvenuta in zona Lambrate. Il modus operandi era sempre lo stesso: tutte e due le vittime erano in auto quando sono state avvicinate dal rapinatore con il trucco dello specchietto. Ha finto di essere stato urtato dall'auto della vittima. Così la donna era stata costretta ad accostarsi in una stradina più isolata per la constatazione amichevole: solo allora diceva di avere un'arma e così si è fatto consegnare l'orologio. Gli agenti non possono ancora accertare che il responsabile del furto sia il 29enne ma è stato fermato con l'accusa di ricettazione. Il rampollo della famiglia di nomadi slavi si trova ora nel carcere di San Vittore: il giudice per le indagini preliminari ha già convalidato il fermo. Mentre gli orologi sono state riconsegnati alle due vittime.