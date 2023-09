Trovata viva dopo giorni di ricerche nel bosco: “Mi sono persa, la notte ho dormito in una grotta” Sta bene la donna scomparsa tra i boschi attorno a Forcola (Sondrio) domenica scorsa: “Ho molta sete, la notte ho dormito in una grotta per ripararmi dal freddo”.

A cura di Giorgia Venturini

Paola Trivella, 56 anni, è stata trovata dopo giorni di ricerche nei boschi della Val Fabiola, in territorio di Forcola, in provincia di Sondrio. Sta abbastanza bene: "Ho solo bisogno di bere", avrebbe detto a chi l'ha soccorsa a 800 metri di altezza in località Cà Redunda. Poi la donna ha spiegato: "Mi sono persa nel bosco e non avevo con me il telefonino, non sono quindi stata in grado di indicare dove mi trovassi".

Trovata dopo più di due giorni di ricerche

Da domenica scorsa i tecnici della Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna hanno battuto tutta la zona, anche i posti più ripidi e impervi. Ma per ore e ore della 56enne non c'era traccia. Impegnati nelle ricerche era anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Supportati dall'elicottero della Guardia di finanza che garantirà una perlustrazione della zona dall’alto e dai cani molecolari. Poi finalmente la bella notizia del ritrovamento.

La donna ha dormito in una grotta

Fortunatamente Paola Trivella è vive e sta bene. La richiesta di aiuto era arrivata ai carabinieri di Ardenno: si era persa e non era più riuscita a raggiungere il marito. La coppia infatti era uscita per una passeggiata nel bosco quando però la 56enne si era allontanata solo per pochissimi minuti ma sufficienti per far perdere le sue tracce. Ha raccontato di aver trascorso la notte in una grotta dove si era riparata dal freddo. E poi ha ribadito: "Non ho sofferto per la mancanza di cibo, ma di acqua; infatti ora ho molta sete".