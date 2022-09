Trovata una bimba di 3 anni a vagare da sola nel parco: era infreddolita e spaventata L’hanno ritrovata i Carabinieri di Cologno Monzese (Milano) in un parco. La piccola si sarebbe allontanata involontariamente dalla porta di casa lasciata aperta. Denunciato il padre per abbandono di minore.

Vagava da sola, in un parco. Spaventata, infreddolita.

Così i Carabinieri di Cologno Monzese (Milano) intorno alle 10 di mattina di oggi 21 settembre hanno trovato una bambina di soli tre anni che si aggirava in solitudine dentro un parco della cittadina, nei pressi di via Luigi Pirandello. L'hanno avvicinata con cautela e poi rassicurata, per condurla infine in caserma e tentare lì di rintracciare i suoi genitori.

Allontanata dalla porta di casa lasciata aperta

E mentre la piccola disegnava e colorava in caserma, mangiando intanto qualche merendina, gli inquirenti hanno rintracciato la famiglia. Dalle prime ricostruzioni il padre, un 37enne originario dell'Albania, non si sarebbe accorto dell'allontanamento della figlia, sgattaiolata fuori casa dalla porta lasciata aperta. Assente la madre, che non ha potuto supervisionare e impedire la fuga involontaria della piccola.

Il padre denunciato per abbandono di minore

Per questo è immediatamente scattata la denuncia per abbandono di minore nei confronti del padre. Anche se la bambina, che adesso è tranquilla e si trova in buono stato di salute, è stata riaffidata alla famiglia d'origine.