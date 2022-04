Trovata morta una donna nelle acque del Naviglio Grande Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella acque del Naviglio Grande a Cassinetta di Lugagnano, un piccolo paese alle porte di Milano. Scattano le indagini.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Triste scoperta oggi a Cassinetta di Lugagnano, un piccolo paese alle porte di Milano. Qui il cadavere di una donna è stato trovato nelle acque del Naviglio Grande. Ancora poche le informazioni a disposizione: il corpo è stato individuato da un passante che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per recuperare la donna. Inutili qualsiasi tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Cosa sia accaduto ora è ancora tutto da definire. Spetta alle polizia locale del comune milanese seguire ogni pista investigativa. Fondamentale è capire prima di tutto se la donna sul corpo ha segni di violenza.