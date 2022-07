Trovata morta nella doccia dopo un mese: il suo cane in fin di vita le è stato vicino per tutto il tempo Una donna di 59 anni è stata trovata morta e in stato di decomposizione dopo un mese dal decesso: in fin di vita perché denutrito il suo cane che però ha sempre vegliato su di lei.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna residente nella periferia di Mantova è stata trovata morta nel box doccia in avanzato stato di decomposizione. Nessuno per giorni ha chiesto di lei e nessuno si è mai preoccupato perché nessuno rispondeva alla porta della casa della donna. I vicini hanno dato l'allarme solo quando hanno sentito un forte odore provenire dal suo appartamento. Qui i soccorritori hanno trovato la donna, di 59 anni, morta. In casa è stato trovato il suo cane, denutrito e disidratato che però ha trovato la forza di andare incontro ai soccorritori. Per tutti questi giorni non ha mai abbandonato la donna, sempre stato a vegliare su di lei in bagno.

La donna morta a causa delle alte temperature

Sul posto il medico legale ha analizzato il cadavere: da un primo accertamento risulta che la donna era morta da qualche settimana a causa probabilmente di un malore causato dalle alte temperature di questi giorni. Ma sarà l'autopsia a confermare nel dettaglio le cause del decesso. Si tratterebbe di morte naturale. Nessun fatto violento: sulla porta e nelle finestre della casa della donna non sono stati trovati segni di effrazioni. Come riporta La Repubblica, nulla manca da portafogli e dei cassetti dalla donna. Insomma, nulla che lasci pensare a una rapina finita male o della presenza di terzi in casa. Ora si teme per la salute del cane, trovato in gravissime condizioni: è stato sottoposto alle cure presso il canile della città. Intanto a indagare sull'accaduto è la Polizia locale: spetta a loro cercare di individuare alcuni parenti della donna. Tra questi forse una sorella, ma che non vive in città.