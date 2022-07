Trovata morta in casa dopo tre settimane: “Era rimasta sola, aveva chiesto aiuto ai servizi sociali” “Helene Kabre non aveva alcun parente”: a dirlo a Fanpage.it, il Comune di Brescia. Helene è morta all’età di 55 anni: il suo corpo è stato trovato dopo tre settimane in casa sua.

A cura di Ilaria Quattrone

Era sola. Non aveva nessuno: né dei figli e né dei parenti che potessero accorgersi che da ben tre settimane Helene Kabre, una donna di 55 anni, era morta. Il suo corpo è stato ritrovato in uno degli appartamenti di via Martino Franchi a Brescia. La donna era originaria del Burkina Faso, ma aveva la cittadinanza italiana. Stando a quanto raccontato a Fanpage.it dal Comune, la 55enne non aveva alcun parente. Probabilmente però non aveva nemmeno alcun amico che si accorgesse che la donna mancava da ormai diverso tempo.

Era nota ai servizi sociali della città

Helen lavorava in un'impresa di pulizie: era in regola con il contratto e a volte dava una mano per altri lavoretti arrivando così a fine mese. La donna era nota ai servizi sociali: il Comune l'aveva aiutata, versandole dei contributi, a sostenere il trasloco in una casa Aler: "Non sembrava avesse problemi economici. Dal 2019 poi non l'abbiamo più sentita".

A dare l'allarme i vicini di casa della donna

A dare l'allarme sono stati i vicini della donna: da lunedì pomeriggio sentivano infatti un forte odore provenire proprio dall'appartamento di Helene. Insospettiti, hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno poi fatto la macabra scoperta: il suo corpo era disteso nel letto.

Sarebbe morta per cause naturali

Per il momento, sembrerebbe – in base anche al primo esame svolto dai medici legali – che Helene sia morta per cause naturali. Non ci sono infatti segni di violenza o altri elementi che lasciano pensare ad altro. Interrogati dalle forze dell'ordine, nessuno dei vicini è riuscito a dire da quanto tempo non vedeva più la donna.