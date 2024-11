video suggerito

Trova la droga nello zaino del figlio minorenne e chiama i carabinieri: la denuncia di una mamma Una mamma di Cologno Monzese ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver trovato della droga nello zaino del figlio minorenne: il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

A cura di Giorgia Venturini

"Mio figlio ha della droga". Con queste parole una mamma di Cologno Monzese ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna aveva già alcuni sospetti sul figlio, non ancora maggiorenne, così aveva iniziato a controllare la sua cameretta fino a quando all'interno di uno zaino aveva trovato la droga.

Senza pensarci due volte la donna ha chiamato i carabinieri e chiesto di venire a casa: come riporta Prima La Martesana, la madre ha chiesto l'intervento dei militari non per punire il figlio quanto piuttosto per fargli capire i rischi legati all'assunzione e al possesso di sostanze stupefacenti.

I carabinieri una volta sul posto hanno perquisito l'appartamento. Alla fine nello zaino hanno trovato pochi grammi di droga leggera, tra fumo e marijuana, oltre che a due spinelli. Il giovane quindi non è stato denunciato ma segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.