Trenord assume nuovi capitreno, aperte le candidature in Lombardia: requisiti e come fare domanda Trenord cerca nuovi capitreno per la Lombardia. Dalle 11 di venerdì 15 novembre sarà possibile presentare la propria candidatura seguendo le indicazioni pubblicate sulla pagina ‘Lavora con noi’ del sito ufficiale. Le domande possono essere inviate entro il 9 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

A partire dalle 11 di domani, venerdì 15 novembre, si potrà presentare la propria candidatura per diventare un nuovo capotreno di Trenord. Per chi vuole entrare a far parte del team di personale responsabile del servizio a bordo delle corse in Lombardia, basterà seguire le indicazioni che verranno pubblicate sulla pagina ‘Lavora con noi' sul sito ufficiale del servizio ferroviario e inviare quanto richiesto entro il 9 dicembre. L'aspirante capotreno deve essere in possesso come minimo di un diploma di scuola media superiore e avere una buona padronanza della lingua inglese. Sono aperte anche le selezioni per un Operatore Macchina CNC Junior.

I requisiti per candidarsi come capotreno per Trenord e la formazione

I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, o di una laurea. È richiesta una buona padronanza della lingua inglese, meglio se anche di altre lingue straniere.

Coloro che verranno selezionati, dovranno partecipare al percorso di formazione organizzato dall'azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. La durata è di sei mesi e al termine di questo ci saranno esami teorici, pratici e un periodo di tirocinio.

Come inviare la domanda per Trenord

Trenord pubblicherà le indicazioni su come presentare la propria candidatura a nuovo capotreno alle 11 del 15 novembre sulla pagina ‘Lavora con noi' del sito ufficiale. La figura professionale che il servizio ferroviario lombardo cerca è quella del responsabile del servizio a bordo delle oltre 2200 corse effettuate ogni giorno non solo in Lombardia, ma anche in sette province delle regioni vicine e anche nel collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Il capotreno, si legge sul sito di Trenord, "garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa" e per la corsa a cui viene assegnato "è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza". Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 9 dicembre.

Aperte le selezioni per Operatore Macchina CNC Junior

È aperta anche la selezione di un Operatore Macchina CNC Junior. L'operatore su macchine a controllo numerico, spiega Trenord, "svolge attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica sugli impianti e sulle apparecchiature che compongono il materiale rotabile".

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico con indirizzo meccanico, meccatronico, elettronico, elettrotecnico, trasporti o qualifica professionale. Inoltre, è richiesta un'esperienza pregressa almeno biennale su macchine a controllo numerico (CNC), macchine utensili o come operai tornitori metalmeccanici.