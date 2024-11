Tredicenne si mette alla guida e finisce contro le auto in sosta: paura tra i residenti

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 7 novembre un ragazzo di appena tredici anni si è messo alla guida di un'automobile ed è finito addosso ad altri veicoli in sosta. L'episodio si è verificato a Macherio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, precisamente in via Manzoni.

Il tredicenne è andato a sbattere contro altre due automobili

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i residenti hanno avuto molta paura a causa del boato che hanno sentito. Si sono infatti precipitati in strada per capire cosa fosse successo. E proprio loro hanno raccontato alle forze dell'ordine che, poco dopo le 20, hanno visto un minorenne a bordo di una Micra che era andato a sbattere contro altre due automobili.

Il tredicenne non è stato denunciato perché non imputabile

I carabinieri, come raccontato dal giornale Il Cittadino di Monza e Brianza, hanno svolto tutti i rilievi del caso. Hanno poi dovuto sedare gli animi considerato che i proprietari dei mezzi si sono infuriati con il ragazzino: non è stato comunicata l'entità dei danni. Sicuramente la bravata però costerà cara ai genitori del tredicenne. Una volta accertata la dinamica, i militari hanno contattato i familiari del giovane. Nei suoi confronti non si è proceduto con alcuna denuncia: il minorenne infatti non è imputabile proprio per la sua età.

Gli inquirenti hanno comunque posto sotto sequestro l'automobile.