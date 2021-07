Tre stazioni della M4 della metro di Milano sono pronte ma il Comune non le apre: “Pochi passeggeri” Tre stazioni della linea blu M4 della metropolitana di Milano (Forlanini, Repetti e Linate) sono pronte. Il Comune di Milano ha però deciso di non aprire la tratta in quanto il numero dei passeggeri che si dirigerebbero verso l’aeroporto cittadino è ancora risicato. Per questo motivo, se ne dovrebbe riparlare alla conclusione della fermata di Dateo, attesa per il 2022.

Tre stazioni della nuova linea della metropolitana di Milano, la M4, sono pronte, ma il Comune ha deciso di non aprire la breve tratta al pubblico. Questa la comunicazione fornita da Palazzo Marino che spiega come "a linea non sarà attivata" a causa del "numero di passeggeri destinati a Linate" che è "tuttora in ragione della situazione pandemica, ancora al 30 per cento del normale e il numero di utenti che usufruirebbero della linea 4 non giustificherebbe il costo di un servizio che graverebbe sulla città". Le tre stazioni che potrebbero ampliare l'offerta di Atm per il trasporto pubblico sono quelle di Forlanini, Repetti e, appunto, Linate.

Tre stazioni della M4 sono pronte ma il Comune le lascia chiuse

Ora, la talpa che scava il tunnel per la M4, nota anche come linea blu, si trova sotto Sant'Ambrogio, dove, una volta completati i lavori, incrocerà la linea verde. Ogni giorno, riporta Repubblica, si scavano tra i 20 e i 25 metri. Per completare lo scavo ne mancano circa 500. A lavorarci ci sono 1.300 persone che si alternano per recuperare il tempo perduto a causa della pandemia da Covid-19, operando 24 ore su 24. La talpa è manovrata da una cabina simile a quella di un aereo. E mentre gli operai continuano a lavorare incessantemente, i cittadini e i turisti speravano almeno di poter approfittare della tratta completata, la cui apertura era attesa per la fine di luglio.

Apertura rimandata al 2022

Eppure, nella stessa nota diramata dal Comune, si legge che "nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e per le Mobilità Sostenibili ha dato il nulla osta per l'avvio dell'esercizio delle prime tre stazioni della linea metropolitana. Stazioni, treni e apparati hanno dunque superato tutti i collaudi, il pre-esercizio e le simulazioni negli orari di viaggio e con i passeggeri: la prima tratta M4 è pronta sotto ogni punto di vista". Ciononostante, considerato lo scarso afflusso di viaggiatori che la userebbero per raggiungere Linate, l'Amministrazione ha fatto sapere di aver "deciso di continuare a tenere sotto controllo la situazione dell'aeroporto cittadino e, in assenza di incrementi significativi di passeggeri, di attivare il servizio quando la linea raggiungerà la stazione di Dateo". Ovvero nel 2022.