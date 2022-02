Tre minorenni molestate mentre viaggiano sul bus: 30enne arrestato per violenza sessuale Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di tre ragazze minorenni, di 15 e 16 anni. A far scattare le indagini è stata una delle giovani che ha trovato il coraggio di denunciare.

A cura di Giorgia Venturini

Era stata vittima di molestia mentre viaggiava a bordo di un autobus. Una volta in salvo aveva denunciato il suo aggressore alle forze dell'ordine. Così sono scattate le manette per un uomo di 30 anni, di origini straniera e senza fissa dimora: davanti alle autorità giudiziarie dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti di tre minorenni, di 15 e 16 anni.

La denuncia e l'identificazione dell'uomo

Dalle informazioni fornite dai carabinieri e riportate sulla Gazzetta di Mantova, la ragazza ha raccontato che mentre si trovava su un autobus di linea si è avvicinato uno sconosciuto e l'ha molestata. In caserma a Sustinente, nel Mantovano, la giovane, accompagnata dal padre, ha fornito l'identikit del suo aggressore permettendo così ai militare di risalire alla sua identità. I carabinieri hanno attivato il "codice rosso": dalle successive indagini sono riusciti a individuare altre due vittime, anche loro molestate dal 30enne e anche loro molto giovani. I fatti sono stati ricostruiti tutti e tre nel dettaglio permettendo ai carabinieri di tenere sotto controllo la zona di solito frequentata dall'uomo: dopo un lungo pedinamento sono riusciti a rintracciare e fermare il 30enne che è stato immediatamente trasferito in carcere a Mantova. La Procura della Repubblica di Mantova ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere: tutte richieste accolte dopo l'interrogatorio di garanzia. Ora dagli ulteriori accertamenti sarà importante capire se l'uomo è stato autore anche di precedenti reati simili e quindi se ci sono altre ragazze vittime di violenza.