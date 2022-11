Tre incidenti in due ore sulla stessa strada: tra le persone coinvolte anche un bambino in bicicletta Lungo lo stesso viale, in meno di due ore, si sono verificati tre incidenti diversi. Un bambino in bicicletta è stato investito da un’auto, un’altra vettura ha impattato contro un palo della luce e infine un tamponamento che ha coinvolto anche un ciclista.

Tre incidenti in meno di due ore. Tutti lungo lo stesso viale a Busto Arsizio, in provincia di Varese, quello di Stelvio. I soccorsi non facevano in tempo ad assicurare l'area dopo un incidente, che poco dopo ne succedeva un altro poco distante. Alla fine, chi ne è uscito in condizioni peggiori, tra persone investite e tamponamenti, sono state tre donne che hanno impattato contro un palo della luce.

Il primo: il bambino investito

Il primo è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 16 novembre. All'altezza dell'intersezione tra viale Stelvio e via Minghetti, un'auto ha investito un ragazzino di 10 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta. Sul posto sono arrivati i primi soccorsi, che hanno potuto constatare come il bambino non abbia riportato gravi conseguenze.

Il secondo: l'auto contro il palo della luce

Gli agenti della polizia locale stavano completando i rilievi, quando poco più avanti un'auto si è schiantata contro il palo della luce. A bordo c'erano tre donne, due di 48 anni e una di 76 anni. Non è ancora chiaro cosa le abbia portate contro quel palo, ma tutte e tre sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Ai soccorsi già lungo quel viale, si sono aggiunti quattro equipaggi della polizia locale per dirigere il traffico, rimasto bloccato per diverso tempo, e altri due per effettuare i rilievi di questo secondo incidente. Con loro, anche tre ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio. Quest'ultime chiamate soprattutto per valutare la pericolosità del palo contro cui la macchina è andata a sbattere.

Il terzo: tamponamento

Infine, il terzo incidente è avvenuto quando ancora non erano scattate le 18. In questo caso, si è trattato di un tamponamento che ha provocato il ribaltamento della vettura davanti. Questa, poi, è finita addosso a un ciclista che stava transitando. Anche in questo terzo episodio, non si sono registrate conseguenze particolarmente gravi per gli interessati.