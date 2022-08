Tre case svaligiate di notte a Milano, portate via tutte le casseforti Tre colpi di fila negli appartamenti svuotati dei milanesi in vacanza, da Pagano a Lorenteggio. In tutti e tre i casi la cassaforte è stata smurata e portata via dai rapinatori.

La città ad agosto, completamente svuotata. Strade deserte, case disabitate per le ferie: da sempre lo scenario perfetto per i topi d'appartamento. Il picco dei furti? Ieri notte, con ben tre colpi messi a segno in tre zone diverse di Milano: Quarto Oggiaro, Pagano e Lorenteggio. In tutti e tre i casi, i rapinatori sono riusciti a scardinare e portare via la cassaforte.

Il primo furto a Quarto Oggiaro

Il primo a denunciare il furto è stato un 31enne residente in zona Quarto Oggiaro, che al ritorno delle vacanze ha scoperto il muro della sua casa al primo piano divelto, e la cassaforte smurata e portata via: al suo interno 1.500 euro in contanti e alcuni gioielli.

Il colpo fotocopia a Pagano

Colpo fotocopia in zona ovest, avvenuto circa mezzora dopo quello a Quarto Oggiaro. In via Pagano, prima di entrare nella casa in cui presta servizio, una domestica si è accorta che la porta era aperta. Dopo aver contattato la proprietaria, una donna di 72 anni che in quel momento era in vacanza, ha poi chiamato la polizia. L'appartamento era sottosopra: i ladri, entrati dalla porta-finestra dell'appartamento al secondo piano, avevano anche in questo caso preso la cassaforte.

Il ladro al quarto piano

Diversa la modalità in zona Lorenteggio, dove il ladro si è arrampicato al tubo del gas per entrare nell'appartamento del quarto piano. In questo caso sono stati portati via numerosi monili in oro puro, contenuti dentro la cassaforte. Anche stavolta smurata e portata via.