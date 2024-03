Travolto e ucciso da un treno alla stazione di Stezzano: inutili i soccorsi e treni cancellati Oggi lunedì 4 marzo verso le 17 un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno alla stazione a Stezzano, in provincia di Bergamo, poco dopo le 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Altra tragedia sui binari. Oggi lunedì 4 marzo verso le 17 un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno alla stazione a Stezzano, in provincia di Bergamo, poco dopo le 17.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni pendolari presenti in stazione che hanno assistito alla scena. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari con un'ambulanza della Croce bianca di Bergamo in codice rosso. Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: l'impatto con il treno, partito da Milano e diretto a Bergamo, in transito è stato violentissimo. Cosa sia successo è al vaglio delle forze dell'ordine, ma al momento non si esclude nessuna pista investigativa. Tra le ipotesi più probabile quella che si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario da parte della vittima. Si sta procedendo con l'identificazione dell'uomo.

L'incidente ha causato disagi sulla circolazione ferroviaria. Tanti treni sono stati cancellati. Trenord riporta le modifiche al traffico:

L'incidente ha portato al blocco della circolazione tra Bergamo e Stezzano. I treni coinvolti sono

2233 (Milano Centrale 16:05 – Bergamo 16:53): il convoglio dell'incidente

2236 (Bergamo 17:02 – Milano Centrale 17:50): cancellato

2237 (Milano Centrale 18:05 – Bergamo 18:53): cancellato

22662 (Bergamo 17:18 – Treviglio 17:48): cancellato

2278 (Bergamo 17:40 – Milano Porta Garibaldi 18:40): parte da Verdello-Dalmine

2273 (Milano Porta Garibaldi 16:22 – Bergamo 17:25): ferma a Verdello-Dalmine

2275 (Milano Porta Garibaldi – Bergamo 18.25): cancellato

22663 (Treviglio 17:07 – Bergamo 17:37): cancellato

2235 (Milano Centrale 17:05 – Bergamo 17:53): cancellato

2280 (Bergamo 18.40 -Milano Porta Garibaldi): cancellato

2239 (Milano Centrale 19.05 – Bergamo 17.37): cancellato

22667 (Treviglio 18.07 – Bergamo 18.37): cancellato

22666 (Bergamo 18.18 – TRevglio 18.48): cancellato

22671 (Treviglio 19.07 – Bergamo 19.37): cancellato