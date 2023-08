Travolto e ucciso da un treno a Legnano: “Stava camminando sui binari” È successo ieri sera mercoledì 16 agosto nei pressi della stazione di Legnano (Milano): qui il convoglio regionale, che viaggiava in direzione Milano, ha preso in pieno un 30enne che in quel momento si trovava sui binari.

La stazione ferroviaria di Legnano (Milano)

Ieri sera 16 agosto, intorno alle 22.30, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno di passaggio. È successo nei pressi della stazione di Legnano (Milano): qui il convoglio regionale, che viaggiava in direzione Milano, ha preso in pieno un 30enne di origini straniere (ancora non identificato) che in quel momento si trovava sui binari. Addirittura, secondo la testimonianza del macchinista, camminando piano, proprio nel tratto in cui il treno esce da una curva: impossibile, per chi era ai comandi del mezzo, frenare in tempo per evitare l'impatto.

A seguito dell'incidente, il traffico ferroviario è stato bloccato per alcune ore: la polizia, presente sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha chiamato alcuni taxi per portare a destinazione i passeggeri del treno coinvolto. I soccorritori della Croce Rossa, invece, non hanno potuto far altro che accertare la morte dell'uomo.

Gli investigatori della polfer di Rho e del commissariato di Legnano sono adesso al lavoro per ricostruire la sua identità ma anche per capire cosa sia realmente accaduto. Due le ipotesi al momento: quella del gesto volontario e quella dell'incidente. Fondamentali, per la risoluzione del caso, saranno le telecamere di sorveglianza della zona.