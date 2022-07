Travolto dalla metro alla stazione Duomo di Milano: morto un uomo di 69 anni Un uomo di 69 anni è stato travolto da un treno a Milano: si è infatti gettato sui binari della metro Duomo.

Tragedia a Milano dove un uomo di 69 anni è stato travolto da un convoglio della metro alla stazione Duomo: nonostante il tempestivo intervento dei medici e paramedici del 118, per il 69enne non c'è stato nulla da fare. Gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, si sono registrati rallentamenti su tutta la linea M1.

L'uomo si è gettato sui binari mentre passava il treno

L'episodio si è verificato poco dopo le otto di oggi, domenica 24 luglio. In base alle prime informazioni, l'uomo si trovava sulla banchina quando, non appena ha visto il treno arrivare, si è gettato sui binari. Il conducente non è quindi riuscito a fermare in tempo il treno. Sotto choc i passeggeri presenti sulla banchina che non hanno potuto far nulla per evitarlo.

Bloccata la circolazione in entrambe le direzioni

Come da prassi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno assistito i paramedici nelle operazioni di soccorso e nell'estrazione del corpo. Presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile. Per consentire alle forze dell'ordine di poter operare, è stata bloccata la circolazione in entrambe le direzioni tra Pagano e Pasteur.

Non si conoscono i motivi di questo gesto

L'azienda dei trasporti milanesi, ha poi attivato un servizio di bus sostitutivi per ridurre i disagi ai passeggeri. Per il momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto estremo. Una volta estratto il corpo, saranno effettuate tutte le procedure di identificazione della vittima e, qualora ci fossero, allertati i parenti.