video suggerito

Travolto da un’auto nel Pavese, ciclista muore a 67 anni dopo due settimane di ricovero in ospedale Patrizio Mario Baldiraghi è deceduto lo scorso 23 aprile all’ospedale San Matteo di Pavia. L’11 aprile il 67enne era stato travolto da un’auto a Broni mentre girava in bicicletta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

107 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 67enne è deceduto all'ospedale San Matteo di Pavia dopo due settimane di ricovero nel reparto di Rianimazione. L'uomo, Patrizio Mario Baldiraghi, era stato travolto da un'auto a Broni (in provincia di Pavia) mentre si trovava in bicicletta lo scorso 11 aprile. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Baldiraghi aveva lavorato al San Matteo per diversi anni come infermiere. Originario di Cura Carpignano, aveva prestato servizio prima nel reparto di Medicina e poi come coordinatore degli ambulatori di Ortopedia. Una volta andato in pensione, ha potuto dedicarsi pienamente al ciclismo, sua grande passione.

Lo scorso venerdì 11 aprile, intorno alle 11 del mattino, il 67enne stava proprio pedalando in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto che stava uscendo da un cortile per immettersi sulla provinciale. L'incidente era avvenuto lungo via Dante Alighieri a Broni, nei pressi di una curva cieca, e gli aveva causato ferite e lesioni gravissime. In particolare, Baldiraghi aveva riportato un grave trauma cranico e fratture multiple alle vertebre cervicali.

Leggi anche Porta cibo ai gatti randagi e cade da una scala: morto dopo 3 mesi in ospedale Teresio Barisio

I primi a soccorrerlo erano stati gli amici che, grazie al defibrillatore del Comune installato in zona, avevano iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari. Una volta intubato, l'ex infermiere era stato trasportato con la massima urgenza in ambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia, dove i medici hanno provato a migliorare le sue condizioni di salute. Dopo quasi due settimane di ricovero nel reparto di Rianimazione, Baldiraghi è morto lo scorso mercoledì 23 aprile. Prima del decesso, il 67enne ha acconsentito alla donazione degli organi e la famiglia ha rispettato la sua ultima volontà.