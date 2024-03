Travolto da un’auto mentre torna a casa da lavoro: disposta l’autopsia su Facesco Squillacioti È stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesco Squillacioti, l’uomo di 48 anni travolto da un’automobile mentre tornava a casa da lavoro. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Squillacioti, l'uomo di 48 anni che è stato travolto da un'automobile lungo la strada provinciale 5. La Procura di Brescia ha inoltre aperto, come da prassi, un'indagine per omicidio stradale. Attualmente il conducente del mezzo risulta iscritto al registro degli indagati. L'incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 1 marzo a Castel Mella e precisamente in via Quinzano.

Al momento dell'incidente c'era anche la moglie

Quella sera, stava tornando nella sua abitazione a piedi. Insieme a lui c'era anche la moglie. È stato investito poco dopo le 19: alla guida del veicolo c'era un quarantenne. Quest'ultimo ha chiamato immediatamente il 112 e ha prestato soccorso. Il 48enne è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia: è però morto nella mattinata di sabato. Gli agenti della polizia stradale di Desenzano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Chi era Francesco Squillacioti, originario di Caserta

La vittima, conosciuta da tutti come Franco, era originaria di Riardo, un comune che si trova nella provincia di Caserta. Da diverso tempo era però residente nella provincia di Brescia e lavorava per l'azienda Poli-Tape Italia: "In questo luttuoso momento nessuna umana parola può lenire il dolore di moglie, figli e familiari, ma possa essere per loro di conforto la vicinanza di quanti hanno conosciuto e apprezzato il loro congiunto, che lascia un positivo e indelebile ricordo nella nostra comunità", ha fatto sapere il sindaco e dell'amministrazione comunale di Riardo.