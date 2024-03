Travolto da due auto nel Bresciano mentre torna a casa dal lavoro: è morto il 48enne Franco Squillacioti Franco Squillacioti stava tornando a casa dopo un turno di lavoro quando è stato travolto da due auto a Castel Mella (Brescia). Il 48enne è deceduto nella mattinata del 2 marzo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Franco Squillacioti (foto da Facebook)

È morto nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 marzo, Franco Squillacioti, il 48enne casertano che era stato investito ieri sera da un'auto lungo la provinciale Quinzanese in territorio di Castel Mella (in provincia di Brescia). Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Con il passare delle ore si sono aggravate fino al decesso. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare il pirata della strada fuggito subito dopo l'impatto.

Gli agenti della polizia stradale di Desenzano sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerso finora, pare che Squillacioti sia stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza di un distributore di benzina. Al volante c'era un 40enne che, probabilmente a causa della pioggia e del buio, non lo ha visto. Dopo l'impatto, il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Il 48enne stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Erano all'incirca le 19 quando il 40enne lo ha travolto. Pare, poi, che subito dopo un'altra vettura, proveniente dal senso di marcia opposto rispetto alla prima, abbia travolto l'operaio casertano, ma in merito ci sono ancora alcuni accertamenti da fare. Gli agenti della polizia stradale avrebbero già acquisito le immagini registrate dall'impianto di sorveglianza di un distributore della zona.

Sarebbe stato proprio il secondo conducente ad allertare i soccorsi. Squillacioti era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Dopo alcune ore di ricovero nel reparto di Rianimazione, il 48enne è deceduto. L'operaio di Pietramelara, nel Casertano, lascia moglie e figli. I familiari hanno dato il nullaosta per la donazione degli organi.