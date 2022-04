Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: muore tre mesi dopo in ospedale L’uomo stava attraversando la strada in via Toti a Lissone quando è stato travolto e ucciso da un’auto. Subito il trasporto con la massima urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morto tre mesi dopo.

A cura di Giorgia Venturini

È morto dopo tre mesi un anziano coinvolto in un incidente lo scorso 17 gennaio a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate, poi il trasporto con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata. Fino ai giorni scorsi quando il suo cuore ha smesso di battere.

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico

Dalla ricostruzione di quanto accaduto l'uomo stava attraversando la strada in via Toti quando è stato travolto e ucciso da un'auto. Subito è scattato l'allarme al 118: una volta sul posto i medici e paramedici hanno evidenziato la gravità della situazione. L'uomo infatti ha riportato un grave trauma cranico e una frattura alla gamba. Come riporta Milano Today, sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale di Lissone che si sono occupati dei rilievi con cui sono stati in grado di ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. Ora si procederà con i funerali della vittima, di 86 anni. Lascia due figli e quattro nipoti.

Incidente la notte di Pasqua sull'Autostrada A9

La notte di Pasqua invece un uomo e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A9, tra Turate e Saronno. Lo schianto ha coinvolto tre auto ed è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Purtroppo per una delle persone coinvolte nell'incidente, un uomo di 49 anni, non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Gli altri cinque feriti sono persone tra i 25 e i 41 anni e anche una bambina di soli quattro anni: nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze e sono tutte state soccorse in codice verde all'ospedale di Garbagnate Milanese.